Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала правоохранительные органы действовать максимально корректно

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире Эха Москвы призвала правоохранительные органы действовать максимально корректно по отношению к «потенциальным кандидатам в депутаты Мосгордумы, чтобы это не расценивалось, как политическое давление и способ борьбы с политическими оппонентами. Памфилова не знает, кто мог инициировать уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избиркомов.

О возбуждении уголовного дела по факту митингов и пикетов у Мосгоризбиркома стало известно вчера. После этого прошли обыски у некоторых не зарегистрированных кандидатов, в том числе, Дмитрия Гудкова. Он связал обыски с субботней протестной акцией.

Гудкова и ещё нескольких не зарегистрированных депутатов вызвали на допрос в СК.