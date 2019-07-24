Памфилова пообещала рассмотреть жалобы кандидатов в депутаты и, «если будет возможность, восстановить их в правах»

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала тщательно рассмотреть жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы и, «если будет возможность, восстановить их в правах». Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Всех незарегистрированных кандидатов я жду в ЦИКе и еще раз обещаю, что мы максимально объективно, если они сами этого захотят и, если они уверены в своей правоте, что с документами у них все в порядке, и что там были нарушения со стороны ряда ведомств, то мы это тщательно проверим и, если будет возможность восстановить их в правах как кандидатов, мы это сделаем», — пообещала она.