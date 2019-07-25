Россияне могут получить скидку на капремонт в обмен на страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. С такой инициативой выступил Минфин.

Речь идет о том, чтобы мотивировать россиян заключать добровольные договоры страхования своих квартир. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект Минфина. В нем говорится о ряде преференций – они касаются не только скидок на капремонт, но и льгот на налог на имущество. Их размер, впрочем, не уточняется. Ведомство предлагает и некоторые запреты: например, на приватизацию жилья, полученного взамен утерянного при чрезвычайной ситуации, если недвижимость не была застрахована. Бессрочно новое жилье, в таком случае, будет предоставляться только малоимущим по договору социального найма. Остальным – на срок не более трех лет. Эта норма, как отмечается, уже содержалась в первой редакции законопроекта о страховании от ЧС, однако, по словам источника газеты «Коммерсантъ», была исключена по требованию администрации президента. Страховщики после этого выразили мнение, что закон работать не будет.

Закон о добровольном страховании жилья вступает в силу с 4 августа.