Врачи психиатрической больницы отказались оказывать помощь Шестуну, и его пришлось перевести обратно в СИЗО

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал, что врачи психиатрической клинической больница N 1 имени Н.А.Алексеева отказались госпитализировать бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, и его пришлось перевести обратно в СИЗО. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Шестун был госпитализирован в психиатрическую больницу 1 имени Алексеева. Его осмотрели в приемном покое, было принято решение о госпитализации. После заместителем главного врача по медицинской части это решение было утверждено. Его разместили в палату, можно было его лечить – с учетом того, что он голодает, необходимо было начинать восстановление его организма всякими питательными смесями. Но потом звонит в эту больницу и.о.главного врача и дает указание — немедленно избавиться от этого не совсем удобного пациента, требование было такое — немедленно его забрать и отвезти обратно в тюрьму, а там что хотите, то и делаете.», — рассказал он.

В.Максименко отметил, что служба обеспокоена «судьбой и здоровьем Александра Шестуна», и эта ситуация вызывает опасения, поскольку человек явно нуждается в медицинской помощи.

«Хотелось бы даже обратиться к медикам Москвы: что-то надо делать с этим человеком, его надо спасать, какие-то меры принимать. Его здоровье вызывает у нас опасения. Может меня кто-то услышит?!», — заявил он.

В.Максименко добавил, что врачи приняли решение ввести А.Шестуну питательные смеси, несмотря на голодовку. По его словам они имели право это сделать, поскольку обвиняемый сейчас недееспособен.

А.Шестун был задержан и арестован летом 2018 года. Экс-чиновнику вменяется особо крупное мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение особо крупной взятки.