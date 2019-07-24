Памфилова призвала органы действовать «максимально корректно» по отношению к потенциальным кандидатам в депутаты

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала правоохранительные органы действовать «максимально корректно» по отношению к потенциальным кандидатам в депутаты Мосгордумы. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если правоохранительные органы и предпринимают какие-то меры, с их точки зрения, для профилактики противоправных действий со стороны потенциальных кандидатов, то в любом случае, это должно быть максимально корректно. Если вы декларируете, что вы защищаете права, то вы сами не должны допускать противоправных меры, чем частенько грешат наши правоохранительные органы, уж поверьте мне как бывшему уполномоченному по правам человека. Они обязаны соблюдать все, что им положено по закону: и адвокаты должны быть, и время обыска должно быть корректно. Тем более, это очень чувствительный период, когда идет избирательная компания. И чтобы это не расценивалось как политическое давление как способ и методы борьбы с политическими оппонентами, здесь надо быть максимально корректными», — сказала она.