С 1 ноября небольшие ДТП можно будет оформлять без участия сотрудников ГИБДД с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Концепцию нового сервиса одобрило правительство, пишет «Коммерсантъ». Пилотный проект будет запущен в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для того, чтобы воспользоваться возможностями приложение, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуг».