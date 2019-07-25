Mail.ru Group и Сбербанк создадут совместное предприятие стоимостью свыше 100 миллиардов рублей. Как пишет издание «Медуза», Mail.ru Group внесёт 100 процентов акций службы доставки «Деливери.клаб» и часть акций сервиса такси «Ситимобил». Сбербанк – 35 процентов платформы «Фудплекс» и около 38 миллиардов рублей. Пока подписано только соглашение о намерениях. После закрытия сделки с Мэйл.ру групп Сбербанк станет совладельцем активов трёх крупнейших компаний Рунета.