Российская прыгунья в высоту возглавила общий мировой рейтинг Международной Ассоциации легкоатлетических федераций

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене первая из россиянок возглавила общий мировой рейтинг Международной Ассоциации легкоатлетических федераций. Ранее никому из российских спортсменок такого не удавалось.

В текущем сезоне Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, победила на пяти этапах Бриллиантовой лиги. Всего же победная серия спортсменки составляет уже 17 стартов.

Сейчас в активе Ласицкене 1433 очка, второе место занимает кенийская бегунья Беатрис Чепкоеч, замыкает тройку лучших представительница Нидерландов Сифан Хассан, специализирующаяся в беге на средние и длинные дистанции. В первой двадцатке также — прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которая в рейтинге занимает 19-е место.

Накануне Мария Ласицкене победила на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах. Спортсменка взяла высоту 2 метра ровно.