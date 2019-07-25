В Госдуме предложили сделать высшее образование в вузах приграничных регионов бесплатным.

Отмена платы за обучение в высших учебных заведениях приграничных регионов поможет бороться с оттоком молодежи, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Об этом он написал в письме министру образования Михаилу Котюкову, сообщает РИА Новости. Чернышов пояснил, что абитуриенты переезжают в города, где есть сильные вузы, рассчитывая также на дальнейшее трудоустройство. Бесплатное образование может стать аргументом в пользу приграничных регионов. После обучения выпускники, вероятнее всего, останутся там работать. Чернышов также предлагает увеличить квоту в этих вузах для русскоговорящих иностранцев. Это будет способствовать улучшению имиджа России, считает он, поскольку, цитата, «основная часть отучившейся (иностранной — прим.) молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине».

Согласно рейтингу, составленному журналом Forbes, 20 лучших вузов страны сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге.