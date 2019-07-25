Полиция провела обыски у нескольких независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации. Это произошло после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании в работе избирательных комиссий из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. С обысками. В частности, пришли к Дмитрию Гудкову. Он рассказал «Эху», что изъяты материалы с компьютера и жёсткие диски. Гудков вызван на допрос к следователю. Он сообщил, что находится в статусе свидетеля.

Вчера же полиция пришла к директору ФБК не зарегистрированному кандидату Ивану Жданову. Ранее адвокат Владимир Воронин рассказал, что Жданов отказался отвечать на вопросы следователя.

Нескольким не зарегистрированным кандидатам ночью позвонили следователи с тем, чтобы вызвать на допрос. Среди них была и Любовь Соболь. Телефонный разговор она выложила в интернет.

По последним данным, Дмитрий Гудков прибыл на допрос в Следственный комитет. Директора ФБК Ивана Жданова отпустили из СК.