Юристу ФБК Любови Соболь принесли повестку на допрос в Центр сбора подписей на Рождественской улице

Соболь должна придти к 10 утра в Следственное управление к следователю Белоусову. Её собираются допросить в качестве свидетеля, сообщает Медиазона со ссылкой на фотографа Евгения Фельдмана. По его данным, Соболь договорилась со следователем, что придёт на допрос после рассмотрения жалобы в избиркоме. Апелляция состоится в 11 утра.

Директор ФБК Иван Жданов до сих пор находится на допросе у следователя после обыска. При этом адвокат Владимир Воронин, который был со Ждановым в СК, на звонки и сообщения не отвечает. Ранее стало известно, что Жданов отказался отвечать на вопросы следователя.