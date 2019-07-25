В Хабаровском крае начался суд по мере пресечения трем фигурантам уголовных дел о пожаре в палаточном лагере, где погибли четыре ребенка. Также сообщается, что все отдыхавшие на базе дети вывезены из лагеря.

Солнечный районный суд сегодня примет решение об аресте директора детского лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова и главы организации, которой он принадлежит, Виталия Бурлакова. Им вменяются статьи – причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также мера пресечения будет выбрана сотруднику МЧС, который еще до трагедии обнаружил нарушения противопожарных норм, но не обязал руководство их исправить. Между тем, из лагеря вывезли всех детей – кого-то забрали домой, других поселили в спорткомплексе в Комсомольске-на-Амуре. Сегодня в городе проходят похороны двух девочек, погибших при пожаре. Еще двоих детей похоронят позже. Мальчика, который помогал спасать людей из горящих палаток, а позже скончался в реанимации, власти края представят к государственной награде. В регионе продолжается трехдневный траур по погибшим, он завершится завтра

Пожар в палаточном лагере на территории турбазы «Холдоми» произошел в ночь на вторник. Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя.