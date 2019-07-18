Полиция провела обыски у нескольких независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации

Это произошло после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании в работе избирательных комиссий из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. С обысками, в частности, пришли к Дмитрию Гудкову. Он рассказал «Эху», что изъяты материалы с компьютера и жёсткие диски.

Гудков вызван на допрос к следователю. Он сообщил, что находится в статусе свидетеля.

Вчера же полиция пришла к директору ФБК не зарегистрированному кандидату Ивану Жданову. Затем его увезли на допрос и, по данным Медиазоны, он находится в СК до сих пор. Ранее адвокат Владимир Воронин рассказал, что Жданов отказался отвечать на вопросы следователя.

Нескольким не зарегистрированным кандидатам ночью позвонили следователи с тем, чтобы вызвать на допрос. Среди них была и Любовь Соболь. Телефонный разговор она выложила в интернет.

Соболь добавитла, что на время допроса запланировано рассмотрение её жалобы в избиркоме.

Представители СК и МВД ситуацию с обысками до сих пор не прокомментировали.

Ночные обыски и допросы не зарегистрированы кандидатов – это беспрецедентный случай, сказал «Эху» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.