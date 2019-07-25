В Орловской области возбуждено первое уголовное дело пор факту массовой гибели пчёл. Как установили следователи. 14 июня на одной из пасек погибли более 300 пчелиных семей. Это произошло из-за того, что местная компания «Отрадаагроинвест» производила обработку пшеничных полей с нарушением санитарных норм.



Случаи массовой гибели пчёл этим летом отмечены сразу в нескольких регионах России. Экономический ущерб оценивается в миллиард рублей.