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08:30, 25 июля 2019

Грузия готова выделить более 1 миллиона евро для субсидирования авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван

Грузия готова выделить более 1 миллиона евро для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, сообщает агентство «Спутник.Грузия» со ссылкой на постановление правительства. Как ожидается, соглашения о субсидировании будут подписаны, как минимум, с двумя авиакомпаниями.

С 8 июля Россия прекратила прямое авиасообщение с Грузией. В Тбилиси подсчитали, что Грузия потеряла примерно пятую часть российского турпотока. Россияне продолжают приезжать на грузинские курорты стыковочными рейсами, а также через сухопутную границу.



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