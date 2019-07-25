Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов до сих пор находится на допросе в Следственном комитете, рассказал Медиазоне руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Ранее стало известно, что Жданов отказался отвечать на вопросы следователя. Адвокат Владимир Воронин рассказал, что Жданова спрашивали, состоит ли он в партиях и откуда деньги на избирательную кампанию. Его допрашивают в качестве свидетеля.

Вчера вечером полиция пришла с обысками к Жданову и другому не зарегистрированному кандидату Дмитрию Гудкову. Несколько человек вызвали на допрос.