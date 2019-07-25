Житель Новокузнецка отказался придти в суд, где должны были рассматривать его дело по статье о неуважении к власти

Житель Новокузнецка Игорь Горланов отказался придти в суд, где должны были рассматривать его административное дело по статье о неуважении к власти. Как объяснил Горланов, суд не стал привлекать президента Путина в качестве потерпевшего. Молодой человек заранее попросил о помощи жителей региона, чтобы собрать деньги для выплаты штрафа. Суд оштрафовал Горланова на 30 тысяч рублей, сообщает Znak.com.