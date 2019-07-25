Обыски прошли у некоторых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации

Это произошло после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. С обысками, в частности, пришли к Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову. Нескольких человек вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщает РБК.

Стоит напомнить, что вчера вечером Алексея Навального арестовали на 30 суток – за повторное нарушение правил организации публичного мероприятия. Сторонники Навального связывают это с предстоящей протестной акцией в Москве 27 июля.