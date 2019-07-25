Снега в Москве в предстоящие выходные не будет

«Боже упаси, в Москве — нет», — сказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, «не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. И это только в воскресенье».

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в конце недели север Европейской части России окажется во власти холодного воздуха с Северного полюса, температура понизится, местами возможен снег.