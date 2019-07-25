Лейбористская партия Великобритании планирует провести акцию за проведение в стране всеобщих выборов

Инициатором выступил ее лидер Джереми Корбин.

Акцию Джереми Корбин анонсировал в своем Твиттере. По его словам, необходимо получить право выбрать руководство страной самостоятельно, а не с помощью 100 000 нерепрезентативных членов Консервативной партии. Это заявление последовало в ответ на избрание Бориса Джонсона главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании.

Акция начнется на Парламент-сквер в Лондоне. Джереми Корбин ранее призвал следующего премьер-министра страны поддержать идею проведения второго референдума по Brexit. Он отметил, что в ином случае будет агитировать за сохранение членства страны в ЕС в том случае, если останутся лишь варианты Brexit без соглашения или с предложенным тори соглашением.

Евросоюзом установил срок выхода Великобритании из ЕС – 31 октября.