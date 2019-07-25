Суд признал виновным журналиста газеты «Якутск Вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации

Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс-Дальний Восток». Представитель Романова заместитель главного редактора еженедельника Виталий Обедин сказал, что они будут обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста в использовании скрытых вставок в публикациях, которые, по его мнению, создают негативный образ правоохранительных органов и что материал представляет собой недоказанную информацию.

Поводом послужила публикация Романова в апрельском номере газеты «Якутск вечерний» о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета Антона Аммосова.