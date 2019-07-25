Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму должны явиться на допрос по делу митингов у Мосгоризбиркома

Ночью у некоторых из них прошли обыски. С обысками накануне вечером пришли к политику Дмитрию Гудкову – изъяли жесткие диски и компьютеры – и к двум его соратникам. Следственные действия проходили также в квартире директора ФБК Ивана Жданова. Его после этого доставили на допрос в СК, где, как сообщил его адвокат, спрашивали, состоит ли он в партиях и откуда деньги на избирательную кампанию. Отвечать на вопросы Жданов отказался.

В постановлении об обыске сказано, что политик может быть причастен к уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Оно было возбуждено из-за митингов и пикетов у здания Мосгоризбиркома. По этому делу на допросы вызваны и другие независимые кандидаты, недопущенные на выборы – Геннадий и Дмитрий Гудковы, Юлия Галямина и юрист ФБК Любовь Соболь.

Она в частности написала в Twitter, что у следователей должна быть в 10 утра, а рассмотрение ее апелляции на отказ в регистрации назначено на 11. Соболь также сообщила, что получила результаты независимой почерковедческой экспертизы, подтвердившей, что подписи в ее поддержку были забракованы по надуманным основаниям.

Ранее на 30 суток арестовали Алексея Навального за призыв выйти в субботу на несогласованную акцию за доступ независимых кандидатов на выборы.

«Мэр Москвы вряд ли имеет непосредственное отношение к ночным обыскам и допросам», — считает политолог Дмитрий Орешкин. В интервью телеканалу «Дождь» он высказал предположение, что заказ поступил почти с самого верха. Орешкин полагает, что сам президент вряд ли давал отмашку силовикам на репрессивные действия в отношении независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.