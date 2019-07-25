В Госдуме предложили сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах на границе с зарубежными государствами

А также увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо зампреда комитета по образованию и науке Бориса Чернышова министру образования Михаилу Котюкову.

По словам Чернышова, эта мера повысит привлекательность вузов для местных абитуриентов, которые, скорее всего, останутся там работать после окончания учебы.

По мнению парламентария, это поможет бороться с оттоком большого количества молодых людей из отдаленных регионов, которые переезжают в города с «сильными вузами».