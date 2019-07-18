Полиция нагрянула этой ночью с обысками сразу к нескольким недопущенным на выборы в Мосгордуму оппозиционерам

Поздно вечером следователи пришли к Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Николаю Баландину и Александру Соловьеву. Баландина и Сололвьева дома не оказалось. У председателя партии Перемен Дмитрия Гудкова силовики искали материалы, связанные с предстоящим в эту субботу митингом за допуск независимых кандидатов на выборы.

Власти акцию не согласовали. Политика вызвали этим утром на допрос. Пока в качестве свидетеля. Следователи также вызвали кандидитов Любовь Соболь и Юлию Галямину.

Между тем, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова повезли на допрос в Следственный комитет сразу после обысков, ночью. По данным адвоката, отвечать на вопросы он отказался.

Ситуация противостояния между властью и оппозицией в преддверии выборов в Мосгордумы была неизбежна. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал кандидат в депутаты МГД от КПРФ Вадим Кумин. Он добавил, что власти вряд ли ожидали, что оппозиция соберёт такое количество сторонников и выведет их на уличный митинг.