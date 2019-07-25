Пётр Порошенко будет допрошен Государственным бюро расследований страны

Следователи вызвали бывшего главу Украины на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов.

Порошенко явился в ГБР накануне, сославшись на то, что в четверг явиться к следователям ему будет сложно из-за долгосрочного отпуска. В Госбюро расследований по этому поводу выразили недоумение и настоятельно рекомендовали все-таки прийти в назначенное время. Исполнить просьбу бывшего главы государства отказались в связи с загруженностью следователей.

Кстати, накануне Порошенко приходил лично, но вполне мог решить вопрос через адвокатов, на что указали представители следственного ведомства. Ранее дата допроса уже переносилась — 17 июля Порошенко не явился из-за того, что кампания по выборам в Раду в тот момент вошла в свою решающую стадию.

Тем не менее, сегодня от нынешнего лидера партии «Европейская солидарность» ждут объяснений на предмет обвинений в легализации 300 миллионов долларов доходов через оффшорные компании путем заключения фиктивной сделки за счет якобы украденных у украинской армии средств. Кроме того, пойдет речь и о возможной неуплате налогов после сделки по продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Ранее в Государственном бюро расследований Украины заявляли, что имя Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц из его окружения фигурирует в 11 уголовных делах.