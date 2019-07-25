Законопроект о продлении «дачной амнистии» сегодня Госдума рассмотрит в 3-м чтении

Инициатором выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Проект закона предполагает продление «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го. Документ предусматривает упрощенный порядок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства, построенные до 30 октября 2001 года.

Для этого необходимо зарегистрировать объект загородной недвижимости в Росреестре и поставить на кадастровый учет. Первая «дачная амнистия» действовала в России 13 лет и завершилась в марте. Законопроект распространяется на участки, предназначенные для ведения гражданами садоводства.

Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого или садового дома, а также об окончании таких работ не требуется. Проект закона было решено подготовить, поскольку многие россияне не успели оформить документы в ходе первой «дачной амнистии».

Законопроект содержит нормы, решающие проблемы оформления земельных участков под многоквартирными домами.