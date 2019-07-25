В Комсомольске-на-Амуре пройдут похороны девочки, погибшей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми»

Ей на днях должно было исполниться 11 лет.

Речь идет о девочке, которая стала первой жертвой трагедии, произошедшей в ночь на вторник в Хабаровском крае. Ее семье материальную помощь решили оказать в авиационном заводе Комсомольска-на-Амуре. Как передает агентство «Интерфакс», там работает отец девочки. Остальных погибших похоронят позднее. Всего жертвами пожара в палаточном лагере «Холдоми» стали четверо детей.

Трое их них жили в Комсомольске-на-Амуре, еще одна погибшая девочка была родом из Амурска. Власти пообещали взять на себя все расходы на траурные церемонии. В частности, администрация Комсомольска-на-Амуре перечислит родственникам погибших детей по 200 тысяч рублей. Помощь также хотят оказать и в правительстве Хабаровского края. Там пообещали родственникам погибших по 1 млн рублей.

Пострадавшие же, как следует из распоряжения губернатора региона Сергея Фургала, получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученного вреда.

В ходе пожара в лагере «Холдоми» сгорело 20 палаток из 26. Следователи возбудили уголовное дело, а руководители базы отдыха задержаны. В Хабаровской области со среды объявлен трехдневный траур.