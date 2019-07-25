Несколько оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму вызваны на допрос

Этим утром в Следственный комитет должны явиться Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Директора ФБК Ивана Жданова забрали на допрос прямо ночью, после обыска в его квартире.

Следственные действия прошли и у председателя партии Перемен Дмитрия Гудкова.

По его словам, силовики искали материалы, связанные с предстоящим в субботу несанкционированным митингом.

Полиция приходила еще к двум кандидатам – Николаю Баландину и Александру Соловьеву, но их дома не оказалось.