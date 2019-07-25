Дональд Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, запрещающие продажи оружия в Саудовскую Аравию и ОАЭ

По мнению главы белого дома, они ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям, которые Вашингтон разделяет со своими союзниками и партнерами. Вместо этого президент призвал Конгресс направить свои усилия на достижению мира путем урегулирования конфликта в Йемене посредством переговоров.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сообщил о вето президента верхней палате Конгресса и назначил голосование по нему до 2 августа. Как ожидается, Конгресс не будет иметь большинства в две трети, необходимого для преодоления президентского вето.