Покушение на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре стало следствием бытового конфликта

Об этом сообщил губернатор Анкары Васип Шахин. Он призвал не искать политическую подоплеку в данном инциденте, пояснив, что ссора возникла между сотрудником посольства и его соседом по дому, отставным военнослужащим.

Шахин подтвердил, что преступник после инцидента вернулся домой и покончил с собой. Позднее глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что состояние Поганшева удовлетворительное. По его словам, дипломат перенес операцию, в четверг его могут перевести из реанимации в общее отделение.

Накануне стало известно, что на советника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева напали во время его прогулки с сыном в парке в Анкаре. Дипломат получил четыре пулевых ранения, ребенок не пострадал.