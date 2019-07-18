Демонстрация с призывом к досрочному проведению всеобщих выборов пройдет в Лондоне

Ее проведут представители лейбористской партии во главе с Джереми Корбином. Главный политический противник Корбина Борис Джонсон накануне вступил в должность главы консервативной партии, и перед ним стоят несколько крайне важных задач. О них в эфире «Эха Москвы» ранее рассказала руководитель центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

В партии консерваторов есть много противоречий, и Борису Джонсону придется приложить колоссальные усилия, чтобы их устранить, отметила Людмила Бабынина.