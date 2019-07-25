В Хабаровском крае пройдут первые похороны погибших во время пожара в детском палаточном лагере «Холдоми»

В Комсомольске-на-Амуре простятся с девочкой, которой на днях должно было исполниться 11 лет. Всего жертвами трагедии стали четверо детей.

Необходимо выяснить, как такая ситуация оказалась возможной. Об этом ранее сказал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Премьер подчеркнул, что если о существовании лагеря никто не знал, то местные чиновники плохо исполняют свои обязанности. Если знали, то встает вопрос, почему его разрешили.