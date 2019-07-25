Симоновский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток

Политику вменили в вину повторное нарушение правил проведения митинга в преддверии акции по допуску независимых кандидатов в Мосгордуму. Она должна пройти в субботу в Москве.

Заседание по административному протоколу Навального длилось во вторник до позднего вечера. Политика задержали в день рождения супруги, накануне утром, когда он вышел из дома на пробежку. Его доставили в отдел МВД по Даниловскому району.

Поводом к задержанию стало выступление на митинге 20 июля с предложением собраться на субботнюю акцию с требованием допустить независимых кандидатов в Мосгордуму и о посте в Facebook'е на ту же тему. Впрочем, в своей записи Навальный предлагал ознакомиться с совместным заявлением независимых кандидатов по итогам многотысячной протестной акции на Проспекте Академика Сахарова.

В этом заявлении говорилось о необходимости восстановить права тех, кто ставил свои подписи за независимых кандидатов и чьи автографы были признаны не действительными. Перед тем как быть отправленным под арест Навальный заявил письменное ходатайство о том, чтобы отложить исполнение наказания в связи с тем, что «должен лично присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму и на концерте Rammstein и подпевать песням Sonne, Puppe и Deutschland».

По аналогичному административному делу во вторник задержали и координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Хорошевский суд арестовал его накануне на 8 суток.