Полиция нагрянула этой ночь с обысками сразу к нескольким недопущенным на выборы в Мосгордуму оппозиционерам

Поздно вечером следователи пришли к Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Николаю Баландину и Александру Соловьеву. Баландина и Сололвьева дома не оказалось. У председателя партии Перемен Дмитрия Гудкова силовики искали материалы, связанные с предстоящим в эту субботу несогласованным митингом за допуск независимых кандидатов на выборы. Об этом рассказал сам политик.

Этим утром Гудкова вызвали на допрос. Пока в качестве свидетеля. Следователи также вызвали кандидитов Любовь Соболь и Юлию Галямину.

Между тем, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова повезли на допрос в Следственный комитет сразу после обысков, ночью. По данным адвоката, отвечать на вопросы он отказался.

Ночные обыски и допросы свидетельствуют о том, что в стране происходит крупнейший за долгие годы политический кризис – такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал Леонид Волков, один из ближайших соратников Алексея Навального.