КНДР произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов оборонного Минобороны Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, снаряды вылетели из окрестностей города Вонсон.

Расстояние полета составило около 430 км. Это, по мнению военных, говорит о схожести данных снарядов с ракетой малой дальности, которую Пхеньян запускал в мае. Где упали ракеты не уточняется. Отмечается, что военные находятся в состоянии боеготовности и следят за ситуацией.