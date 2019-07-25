По разным данным, от трех до шести с лишним тысяч человек пришли в Петербурге на митинг против нарушений на выборах

Согласованная акция прошла накануне у Финляндского вокзала. Ее организаторы и участники требовали перенести выборы, зарегистрировать кандидатов в муниципальные депутаты и отменить «муниципальный фильтр». Они также потребовали отставки спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова.

Как отмечает «Фонтанка», на сцену прорвался ультраправый активист Вячеслав Дацик, который попытался отнять у организаторов микрофон. Его увели полицейские. Как говорится в твиттере местного штаба Навального, после митинга был задержан демонстрант с плакатом.