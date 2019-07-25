Полиция нагрянула этой ночь с обысками сразу к нескольким недопущенным на выборы в Мосгордуму оппозиционерам

Поздно вечером следователи пришли к Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Николаю Баландину и Александру Соловьеву. Баландина и Сололвьева дома не оказалось. У председателя партии Перемен Дмитрия Гудкова силовики искали материалы, связанные с митингом за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Акцию планируют провести 27 июля возле мэрии Москвы. Власти ее не согласовали. Политика вызвали этим утром на допрос по делу об организации митингов и пикетов у здания Мосгордумы. Пока в качестве свидетеля

Следователь также позвонил его отцу экс-депутату Госдумы Геннадию Гудковы и тоже попросил явиться.

С той же целью позвонили кандидитам Любови Соболь и Юлии Галяминой.

Между тем, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова повезли на допрос в Следственный комитет сразу после обысков, ночью. Отвечать на вопросы он отказался, пользуясь статьей 51 Конституции. Это следует из протокола, который опубликовал в твиттере адвокат Владимир Воронин.

Мэр Москвы вряд ли имеет непосредственное отношение к ночным обыскам и допросам, — считает политолог Дмитрий Орешкин. В интервью телеканалу «Дождь» он высказал предположение, что заказ поступил почти с самого верха. Дмитрий Орешкин полагает, что сам президент вряд ли давал отмашку силовикам на репрессивные действия в отношении независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.