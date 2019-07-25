В Анкаре успешно прооперировали советника посольства Белоруссии Александра Поганшева

Накануне в ходе нападения он получил огнестрельное ранение, пишет Hurriyet со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. По его словам, «дипломата немедленно доставили в больницу, и операция прошла успешно». Сейчас сотрудник посольства находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. Глава МИД отметил, что у нападавшего не было политических мотивов, «это обычное преступление». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган следит за развитием ситуации, сказал министр. В советника посольства Белоруссии в Турции напали накануне, когда он возвращался домой вместе с ребенком. Злоумышленник покончил с собой, ребенок не пострадал. Нападавшим был отставной военный, по данным T24 и Haberturk, он был соседом дипломата и враждовал с ним. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сказал, что злоумышленник был психически неуравновешенным.