Алексея Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы признал основателя Фонда борьбы с коррупцией виновным в повторном нарушении правил проведения уличных акций. Оппозиционера задержали минувшим утром у подъезда его дома, когда он вышел на пробежку. Поводом для составления протокола стало выступление политика на согласованном митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также его посты в фейсбуке с призвами устроить новую акцию 27 июля, если оппозиционных кандидатов не зарегистрируют в течение недели.

В свою очередь в полиции попросили граждан «воздержаться от участия» в несогласованном митинге.