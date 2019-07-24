Несколько кандидатов в депутаты Мосгордумы вызваны на допрос в Следственный комитет

Этим утром туда должны явиться Любовь Соболь, Юлия Галямина и Дмитрий Гудков, а также его отец Геннадий Гудков. У Гудкова-младшего ночью в квартире прошел обыск. Силовики искали материалы, связанные с митингом за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Акцию планируют провести 27 июля возле мэрии Москвы. Власти ее не согласовали.

С обысками также пришли к соратнику Гудкова Николаю Баланчину и независимым кандидатам Ивану Жданову и Александру Соловьеву. Соловьева и Баланчина дома не оказалось. Директора ФБК Ивана Жданова после обыска прямо ночью повезли на допрос. Отвечать на вопросы следователя он отказался, пользуясь статьей 51 Конституции. Это следует из протокола, который опубликовал в твиттере адвокат Владимир Воронин.

Обыски и допросы незарегистрированных кандидатов в Москве говорят о том, что власти потеряли контроль над ситуацией с выборами. В этом уверен политик Илья Яшин. В интервью «Эху» он предсказал усиление протестной активности москвичей. Яшин добавил, что возле его дома с вечера дежурит полиция. Но сам он, по его словам, находится в безопасном месте.