Кандидат в Мосгордуму и директор ФБК Иван Жданов отказался отвечать на вопросы следователя, пользуясь статьей 51 Конституции. Это следует из протокола допроса, который опубликовал в твиттере адвокат Владимир Воронин. В частности, следователь интересовался, известны ли Жданову случаи воздействия на членов Мосгоризбиркома «с целью воспрепятствования их законной деятельности, а также понуждению к принятию положительного решения» о регистрации кандидатов. У Жданова также спрашивали, были ли на акциях «случаи провокационных действий со стороны митингующих». Жданова повезли на допрос прямо ночью, сразу после обыска в его квартире. Один из ближайших соратников Алексея Навального Леонид Волков уточняет, что Жданова допрашивают в качестве свидетеля. Как говорится в постановлении об обыске, уголовное дело возбуждено по статье о «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».



Минувшим вечером силовики нагрянули с обысками сразу к нескольким недопущенным на выборы в Мосгордуму оппозиционерам. Помимо Жданова, следователи пришли к Дмитрию Гудкову, Николаю Баландину и Александру Соловьеву. Баландина и Соловьева дома не оказалось.

Уголовным делом о давлении на избирком занимается следователь по особо важным делам. Об этом рассказал политик Дмитрий Гудков.

Сегодня утром Гудкова ждут на допросе в качестве свидетеля. Следователи вызвали и его отца бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова.

Кроме того, в СК должны явиться кандидаты в депутаты Юлия Галямина и Любовь Соболь.