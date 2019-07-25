Нескольким кандидатам в депутаты ночью позвонили следователи с тем, чтобы вызвать их на допрос

Среди них была и Любовь Соболь, свой телефонный разговор со звонившим она выложила в интернет.

Любовь Соболь сообщила, что не сможет придти в СК, т.к. на время допроса запланировано рассмотрение её вопроса в избиркоме.

На допрос также вызвана Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и его отец экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Этой ночью в квартире у Гудкова-младшего прошел обыск. Он продлился более трех часов. Политик сообщил, что проходит в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании деятельности избиркомов, которое завели из-за несогласованных акций в Москве.

Обыск проводили трое полицейских и сотрудники в штатском. Они искали материалы, связанные с митингом за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Акцию планируют провести 27 июля возле мэрии Москвы. У Гудкова изъяли три ноутбука, системный блок компьютера, три жестких диска, флешки, DVD-диск и айфон.

С обысками пришли и к другим независимым кандидатам в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, — директору ФБК Ивану Жданову и Александру Соловьеву из команды Гудкова. Жданова после этого отвезли на допрос в Главное следственное управление СК по Москве. Кроме того, силовики приезжали к муниципальному депутату района Митино Николаю Баландину. Его, как и Соловьева, не было дома.