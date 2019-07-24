Кандидата в МГД и директора ФБК Ивана Жданова после обыска отвезли на допрос в следственное управление СК по Москве

«Спрашивают, состоит ли он в партиях, и откуда деньги на избирательную кампанию», — написал в твиттере адвокат Владимир Воронин. Леонид Волков уточняет, что Жданова допрашивают в качестве свидетеля. Как говорится в постановлении об обыске, уголовное дело возбуждено по статье о «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».



Минувшим вечером силовики нагрянули с обысками сразу к нескольким недопущенным на выборы в Мосгордуму оппозиционерам. Помимо Жданова, следователи пришли к Дмитрию Гудкову, Николаю Баландину и Александру Соловьеву.

Баландина и Соловьева дома не оказалось.

У председателя партии Перемен Дмитрия Гудкова изъяли предметы и документы, имеющие отношение к акциям 14,15 и 19 июля в Москве, в том числе, жесткие диски и компьютеры, «вплоть до детских мультфильмов», рассказал его пресс-секретарь Алексей Обухов. После этого Гудкову вручили повестку на допрос. По его словам, он находится в статусе свидетеля и должен явиться к следователю сегодня в 10 утра. На допрос вызвали и отца Дмитрия Гудкова бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова.

Кроме того, на допрос вызваны кандидаты в депутаты Юлия Галямина и Любовь Соболь.

Ночные обыски и допросы свидетельствуют о том, что в стране происходит крупнейший за долгие годы политический кризис – такое мнение в интервью «Эху» высказал Леонид Волков, один из ближайших соратников Алексея Навального.

В ГУ МВД по столице призвали не участвовать в акции 27 июля, заявив, что в противном случае «личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой».