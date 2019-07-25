Полиция нагрянула этой ночью с обысками сразу к нескольким недопущенным на выборы в Мосгордуму оппозиционерам

Поздно вечером следователи пришли к Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Николаю Баландину и Александру Соловьеву.

У председателя партии Перемен Дмитрия Гудкова изъяли предметы и документы, имеющие отношение к акциям 14,15 и 19 июля в Москве, рассказал его пресс-секретарь Алексей Обухов. Он уточнил, что силовики забрали жесткие диски и компьютеры, «вплоть до детских мультфильмов». После этого Гудкову вручили повестку на допрос. По его словам, он находится в статусе свидетеля и должен явиться к следователю сегодня в 10 утра. Отец Дмитрия Гудкова бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков полагает, что следственные действия связаны с предстоящей 27 июля акцией. Хотят найти доказательства, что он организовывал митинг. Кстати, Гудкова-старшего тоже вызвали на допрос этим утром.

Между тем, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

повезли на допрос в Следственный комитет сразу после обысков. Об этом сообщил Леонид Волков.

Кроме того, на допрос вызвана кандидат в депутаты Юлия Галямина, об этом она рассказал в эфире телеканала «Дождь».

В управление СК должна явиться к 10 утра и кандидат Любовь Соболь. Следователь пообещал, что повестку ей привезут в семь утра. По ее словам, комиссия по ее апелляции на недопуск на выборы в Мосгордуму — назначена на 11. «Видимо, не дойду», — сетует Соболь в твиттере.

Полицейские уехали от квартиры муниципального депутата Николая Баландина, об этом он рассказал «МБХ медиа» со ссылкой на соседей. Его самого дома не было. По его словам,

приезжал «целый автобус, больше десяти человек, следователи, в черной форме полицейские, Росгвардия». Баландин предположил, что, возможно, придут еще в 6−8 утра. Впрочем, он домой не собирается, чтобы, как он выразился, «на всякий случай кто-то в наших рядах остался».

Квартира Александра Соловьева также осталась закрытой, полицейские уехали, сообщил он «МБХ медиа» также со ссылкой на соседей.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий из-за акций протеста около Мосгоризбиркома. Они были связаны с отказом избирательных комиссий в Москве регистрировать независимых кандидатов на выборы.

В ГУ МВД по столице призвали не участвовать в акции 27 июля, заявив, что в противном случае «личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой».