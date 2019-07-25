Обыски начались минувшим вечером сразу у нескольких недопущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционеров

Следователи нагрянули к Ивану Жданову, Николаю Баландину, Александру Соловьеву и Дмитрию Гудкову.

У председателя партии Перемен Дмитрия Гудкова следователи изъяли предметы и документы, имеющие отношение к акциям 14,15 и 19 июля в Москве, рассказал его пресс-секретарь Алексей Обухов в эфире телеканала «Дождь». Он уточнил, что силовики забрали жесткие диски и компьютеры, «вплоть до детских мультфильмов». После этого Гудкову вручили повестку на допрос. По его словам, он находится в статусе свидетеля. Он должен явиться к следователю сегодня в 10 утра.

Отца Дмитрия Гудкова бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова тоже вызвали на допрос этим утром. Об этом он сам написал в твиттере.

Между тем, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова повезли на допрос в Следственный комитет сразу после обысков. Об этом сообщил Леонид Волков.

Кроме того, кандидата в депутаты Юлию Галямину вызвал на допрос следователь Следственного комитета, об этом она рассказал в эфире телеканала «Дождь».

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий из-за акций протеста около Мосгоризбиркома. Они были связаны с отказом избирательных комиссий в Москве регистрировать независимых кандидатов на выборы.

В ГУ МВД по столице призвали не участвовать в акции 27 июля, заявив, что в противном случае «личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой».