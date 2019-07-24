Полиция этим вечером пришла с обысками сразу к нескольким незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы: Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Александру Соловьеву и Николаю Баландину.

«Куча ментов и прочих отключили все охранные камеры в доме и пытаются войти в квартиру», — написал в твиттере отец Дмитрия Гудкова бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. По его словам, это случилось примерно в 22.10. «С новым 1937! Запугивают, ищут «агитлитературу» — пишет Геннадий Гудков. По его словам, обыск связан с предстоящим в эту субботу митингом. Его самого также вызвали на допрос. «Будет ловить меня с семи утра», — пишет Дмитрий Гудков про следователя.

«МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря Гудкова Алексея Обухова передает, что пришли порядка десяти человек, трое из них в штатском. Следователи изымают предметы и документы, имеющие отношение к акциям 14,15 и 19 июля в Москве, рассказал Обухов в эфире телеканала «Дождь».Он уточнил, что силовики изъяли жесткие диски и компьютеры, «вплоть до детских мультфильмов».

Жена Гудкова Валерия рассказала в фейсбуке, что его «планируют доставить в СК для допроса». Она не исключила задержание. Ранее сообщалось, что никого, в том числе адвокатов, в квартиру не пускали. Но примерно полчаса назад адвокатов все же пустили.

На данный момент, по словам корреспондента «Эха Москвы» обыск в доме Гудкова закончен, завтра его ждут на допрос в качестве свидетеля. Корреспондент также сообщает, что у Гудкова изъяли технику: ноутбуки и телефон.

Вслед за Гудковым следователи пришли с обыском к кандидату в Мосгордуму и директору ФБК Ивану Жданову, сообщает в твиттере пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. По данным Леонида Волкова, после обыска Жданова отвезли на допрос в Следственный комитет.

Обыск также проходит у кандидата Александра Соловьева, сообщается в твиттере «Открытой России». Сам Соловьев уточняет, что с обыском пришли по месту его прописки, самого кандидата там нет.

Силовики пришли с обыском и к муниципальному депутату московского округа Митино Николаю Баландину, пишет в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Кроме того, кандидата в депутаты Юлию Галямину вызвал на допрос следователь Следственного комитета, об этом она рассказал в эфире телеканала «Дождь».

Накануне Следственный комитет возбудил дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий из-за акций протеста около Мосгоризбиркома.