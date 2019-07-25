Полиция проводит обыски у нескольких кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации

Известно, что следственные действия проходят на квартире политика Дмитрия Гудкова и у директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. А еще у кандидата Александра Соловьева.

По словам супруги Гудкова, полиция ищет материалы, которые касаются предстоящей в субботу акции у мэрии с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. С чем связаны обыски у Жданова, пока не известно. Сам Дмитрий Гудков успел рассказать несколько подробностей журналистам, которые находятся у дверей его квартиры.

Следственный комитет пока происходящее не комментирует.