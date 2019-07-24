Американская администрация назвала позором прошедшие в Конгрессе слушания с участием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера

Бывший руководитель группы, которая расследовала вмешательство России в президентские выборы, в течение нескольких часов отвечал на вопросы, связанные с его докладом. По мнению пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, поражение потерпели американские демократы. Мюллер говорил, что он не нашел достаточных оснований обвинить президента Дональда Трампа в сговоре с Россией и в то же время добавил, что сам доклад по итогам расследования не оправдывает нынешнего лидера страны. Кроме того, он не исключил, что Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности по окончании президентского срока.