Певец А.Серов назвал ошибкой информацию о своем поручительстве за предполагаемого криминального авторитета О.Шишканова

Певец Александр Серов назвал ошибкой информацию о своем поручительстве за предполагаемого криминального авторитета Олега Шишканова. Об этом Серов сказал в интервью телеканалу «Дождь». Также вице-президент РФС Никита Симонян сказал изданию РБК, что не подписывал обращение.

Сообщалось, что сразу несколько известных артистов, в том числе Лев Лещенко и Любовь Успенская, а также футбольные тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин просили Мосгорсуд перевести Шишканова под домашний арест. Всего открытое письмо подписали около 40 человек.

Шишканова задержали в середине июля. Его обвиняют в том, что он занимает высшее положение в преступной иерархии и, в частности, координирует деятельность подмосковных преступных группировок.