У директора ФБК Ивана Жданова проходит обыск

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Об этом в своем твиттере сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Ждём советов от Джонсона, как нам обустроить Россию
У Великобритании будут новое правительство и новая политика. Без всенародных демократических выборов. Просто так. Ведь каждый из тех, кто проголосовал за Бориса Джонсона, взял и сделал это от имени полумиллиона избирателей…
Елена Серветтаз
журналист, Париж, Франция
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Как Сергей Брин стал миллиардером в Америке?
Мехмат, физтех МГУ – несбыточные мечты еврейских детей. Политическая система не желала видеть среди специалистов людей неправильной национальности… Так Брин-старший увез семью в США, когда Сергею было 6 лет…
Детство и отрочество для президента Зеленского заканчиваются
Период между победой на президентских выборах и нынешним днём стал его отрочеством. Теперь в любом случае наступает президентская юность, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся…
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Зеленскому придется выбирать: Беня или Украина
Есть вызов для Зеленского. Он коломойский или украинский? В том, что нынешний глава Украины как минимум очень многим обязан Бене (как называют олигарха), никто не сомневается. Но всякий ли долг платежом красен?..
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В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ
Четверо молодых людей прикрепили к входной ручке самодельное взрывное устройство…
Антон Красовский
журналист
Опека не обязана знать, кто там с кем спит
Почему ж человечество вырождается именно там, где не должно? А там, где должно цветет и пахнет?
Может просто людей других надо любить, не считать их говном, создавать им условия для жизни и счастья и тогда прекратится вырождение-то?..
«Предлагаем России сделать свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова»
Так в Киеве отреагировали на предложение Пескова освободить Вышинского в качестве первого шага для нормализации отношений между Россией и Украиной…
Цели США понятны
Во-первых, нужно продолжать нагнетать обстановку вокруг Ирана, в чем сам Тегеран активно «подыгрывает», в частности, задержанием британского танкера…
Открытые медиа
упрощаем доступ к общественно значимой информации
Почему чиновники демонстративно игнорируют Зеленского
Это плохой знак для Зеленского. Многие из ветеранов АТО занимают высокие позиции во всех без исключения силовых структурах. А это для нового президента уже чревато неподчинением силовиков в критический момент…
Требование зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму связано с боязнью проверки подписей, — полагает Памфилова
На сегодняшнем заседании ЦИК она рассказала о своей встрече с независимыми кандидатами, которых не допускают до выборов…
Сотрудники бизнесмена Евгения Пригожина, по некоторым данным, создали штаб по противодействию оппозиции в Москве
Как утверждается, он находится в районе Краснопресненской набережной, однако точный адрес не указывается…
Иван Стариков
экономика, политика
Good luck, с юбилеем, Америка!
Америка ликует и празднует свою победу в космосе 50 лет назад! Назвать их натужной исторической гордыней в отсутствии собственных современных достижений, нет никакой возможности…
гость:
Алексей Венедиктов
главный редактор «Эха Москвы»
Задача нашего штаба — это расширить возможности, расширить список кандидатов, а не сузить их. Наша задача вернуть максимальное количество подписей. Общественная палата — за избирателей, не за кандидатов. Кандидаты сами справятся…
Симоновский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток
Его обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга из-за акции по допуску независимых кандидатов в Мосгордуму…
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Александр Лукашенко: Белорусы и ленинградцы больше, чем кто-либо, находились под оккупацией
Президент Белоруссии на встрече с Путиным заявил о том, что белорусы и жители Ленинграда пострадали в годы Великой Отечественной войны больше других…
Лида Мониава
заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»
Наверное маму задержали люди в чёрном?
История с задержанием мамы Миши Боголюбова не выдерживает никакой критики. МВД ни при чем? Минздрав тоже не виноват? Кто же виноват? Франция…
BBC: Старшая дочь президента Путина может стоять за самым масштабным инвест-проектом в российском здравоохранении
Вливания в проект компании, часть акций которой принадлежит Марии Воронцовой, могут составить 40 миллиардов рублей…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Есть другая, не менее серьезная история. Это борьба группировки силовиков — условно ее можно называть «ФСБ, Сечин, Володин» — против группировки, которую опять же можно условно назвать «Собянин»...
Судебные процессы России XVII века. Выбираем процесс для программы «Не так!»
Александр Горный
блогер, Крым
Крымчане едут из Крыма. Зачем или почему?
Среди крымчан слышится всё больше раздражённых голосов, которые вызваны не Россией и тем, что она делает, а теми кадрами, которые нам достались от Украины и которые плотно засели на всех уровнях крымской власти…
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Артемий Панарин: Путин уже не понимает, где – хорошо, где – плохо
Хоккеист раскритиковал президента России. По его словам, в стране уже давно необходима смена власти…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист